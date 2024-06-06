UP THE ROAD 特別限定版

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商品詳細
ファンを降りたためグッズお譲り致します。オフィシャルフォトブックの方の箱は、やや潰れてしまっています。また写真集の方には、やや目立つ傷があります。神経質な方は購入を御遠慮ください。値下げ交渉応じます。コメントしてください。
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