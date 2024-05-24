ポケモンカードＶスターユニバース未開封boxシュリンク付き

ローソンで購入致しましたもちろん新品未開封ですので中身はご安心ください再シュリンク等などは一切しておりません発送の際はプチプチで包んで発送致しますすり替え防止のため交換など返品はできませんのでご了承ください#ポケモンカード#ハイクラスパック#Ｖスターユニバース#ソード＆シールド#ピカチュウAR



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