Roland VRC-01 AeroCaster ライブストリーミングシステム

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商品詳細
未開封で保管していましたが、使用する機会が無くなってしまった為、出品いたします。＜AeroCasterVRC-01＞■接続端子MIC1、2端子：コンボ・タイプ（XLR、TRS標準）、バランス（ファンタム電源DC48V、4mAMax）LINEIN端子：ステレオ・ミニ・タイプMONITOROUT端子：RCAピン・タイプPHONES/HEADSET端子：ステレオ・ミニ・タイプ（ステレオ、CTIA）DCIN5V端子：USBType-C®DEVICE端子：USBType-C®■コントローラーMIC1LEVELフェーダーMIC2LEVELフェーダーLINEINLEVELフェーダーMAINLEVELフェーダーMIC1COMP/LIMITERつまみMIC2COMP/LIMITERつまみMIC1GAINつまみMIC2GAINつまみLOOPBACKつまみHEADSET/ONBOARDMICつまみREVERBつまみLIPSYNCDELAYつまみPHONES/HEADSETつまみMIC1+48VスイッチMIC2+48Vスイッチ■インジケーターPOWERDEVICESIG/PEAK■規定入力レベルMIC1、2端子：-60〜+4dBu（最大入力レベル：+24dBu）LINEIN端子：-10dBu（最大入力レベル：+10dBu）■入力インピーダンスMICIN1、2端子：10kΩ(ANALOGGAIN\u003c24dBu)、5kΩ（ANALOGGAIN≧24dBu）LINEIN端子：15kΩ■規定出力レベルMONITOROUT端子：-10dBu（最大出力レベル：10dBu）PHONES/HEADSET端子：15mW＋15mW（32Ω負荷時）■出力インピーダンスMONITOROUT端子：1kΩ■オーディオ・エフェクトディレイ、リバーブ、ハイパスフィルター、ノイズ・ゲート、ディエッサー、コンプレッサー、リミッター■電源USBACアダプター（市販品）※5V、1.0A以上供給できるUSBACアダプターの使用を推奨USBバスパワー■消費電流700mA（ACアダプター使用時）500mA（USBバスパワー動作時）
http://narcologia.ru/goods/troupe75611.html
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