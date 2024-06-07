プレイステーション5 PS5 本体（CFI-1100A01）

PlayStation5PS5本体（CFI-1100A01）1年前に購入しました。ここ半年使用することがなくなったので出品します。購入の際、転売防止のため外箱2カ所へ名前の記入、あと封印シール貼り付けがあります。（詳細は画像参照）本体・コントローラーに目立った傷はありませんが神経質な方はご遠慮下さい。付属品完備コントローラー動作良好喫煙・ペット飼育なし各種ゲーム不正行為による本体BANなしおまけで横置き用スタンドとコントローラー充電スタンドを同封即購入OKです。よろしくお願いいたします。【付属品一覧】・外箱・PlayStation5・ワイヤレスコントローラー・ベース・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・印刷物１式（クイックスタートガイド、セーフティガイド）



PlayStation 5 デジタル・エディション (CFI-1200B01)



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