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Ｆ１３９　掛軸　西大寺　松本実道　『瑞雲』　共箱　『真作』　肉筆　二字書
商品番号 S32492677099
商品名

Ｆ１３９　掛軸　西大寺　松本実道　『瑞雲』　共箱　『真作』　肉筆　二字書
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　122cm×60cm本紙　約　34cm×57cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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