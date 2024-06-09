コードギアス 木村貴宏 イラスト集

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即購入可。・コードギアス木村貴宏イラストレーションズ受注生産品。到着後、一度も開封しておりません。日の当たらない本棚で保管しておりました。美品です。………………………コードギアス反逆のルルーシュルルーシュ枢木スザクC.C.紅月カレン木村貴宏