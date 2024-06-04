第五人格(IdentityV)四周年

閲覧頂き誠にありがとうございます！こちらは第五人格(IdentityV)四周年オフラインパックに付属しておりました●「純白の預言者」独占限定美術設定集●「純白の預言者」独占限定記念冊子●漫画(？)です！未開封品で良品ではありますが、外装のビニール袋が元より少し破けて(穴あり)おりました。一度人の手に渡ったものであり、袋の破けが気になる方はご購入はお控え下さいませm(__)m水濡れ防止のプチプチ梱包のゆうパックにて発送させて頂きます！☆即購入可能☆値下げ交渉〇#IdentityV#第五人格#イライ・クラーク#ホワイト#純白の預言者



Identity V 第五人格』4周年イベント開催。限定落書きや限定アイコン ...



Identity V第五人格』4周年を記念したコラボカフェを開催！ | 公式 ...



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非公式】第五人格最新情報 on X:



【第五人格】明日から始まる4周年記念イベントの全衣装実装日と入手方法まとめ！【唯】【identityV】



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公式】IdentityV 第五人格 on X:



第五人格四周年記念オフラインパック未開封 | labiela.com



【第五放送局】 4周年直前SP



第5人格 4周年 特別豪華版 ホワイトなし | labiela.com



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Identity V 第五人格 4周年記念企画「時光代理人」とのコラボ開催が決定!



第五人格4週年紀念曲《Summer Carnival～4年目の約束～》



Identity V 第五人格」で4周年記念イベント「真夏の植物幻想曲」が開始 ...