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- 【2枚セット】BiSH fc限定サイン入りポスター＋アユニポスター
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商品詳細
写真1枚目:BiSHpresentsFROMDUSKTiLLDAWNの豪華版についてきたサイン入りポスターです。写真にはサインが入っておりませんが、実物は黒い部分に全員のサインが入っております。写真2枚目:Lettersのランダムポスター(アユニD)です。こちらにはサインは入っておりませんのでご了承ください。二枚重ね筒状にして発送致します。#BiSH#アユニ#ビッシュ
http://narcologia.ru/goods/plaque974407.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic130737.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild132552.html
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