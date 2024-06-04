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富士通 FM TOWNS Marty-2 マーティー JISキーボード ソフト付
商品番号 I72633747545
商品名

富士通 FM TOWNS Marty-2 マーティー JISキーボード ソフト付
ブランド名 富士通
特別価格 税込 29,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黄ばみや目立つ傷等もなく綺麗な状態です。ソフトをセットしてコントローラー共に動作確認済みです。キーボードは全ての確認は出来ておりません。古い物なのであくまでもジャンク品としてお考え下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal628880.html
http://narcologia.ru/goods/passionate602813.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant398482.html
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