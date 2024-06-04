富士通 FM TOWNS Marty-2 マーティー JISキーボード ソフト付 ...

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商品詳細
黄ばみや目立つ傷等もなく綺麗な状態です。ソフトをセットしてコントローラー共に動作確認済みです。キーボードは全ての確認は出来ておりません。古い物なのであくまでもジャンク品としてお考え下さい。
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