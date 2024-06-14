西山さん家の宏太朗くん　サイン入り

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商品詳細
こちら●サイン部分には当方の名前が記入されております。油性ペンで塗り潰し後発送になります。ご了承ください。サインしていただいて袋に入れて保管していたもです。未読品。特に傷などはございません。「西山さん家の宏太朗くん」西山宏太朗/杉江拓哉定価:￥3,190#西山宏太朗#杉江拓哉#本#BOOK#アート#エンタメ
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