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西風スペシャルセレクション GTロマン 完全版 全巻セット‼︎
商品番号 N29354038248
商品名

西風スペシャルセレクション GTロマン 完全版 全巻セット‼︎
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

西風スペシャルセレクションGTロマン完全版全10巻完結セットになります。中古品にな若干のヤケやヨゴレなどございますがほか大きな傷みはなく全体におおむね良好な状態です。値札等は御座いません。丁寧なクリーニングを心がけました！【簡易クリーニング済み】気持ち良くお使い頂けるよう表紙はアルコールで拭いてありクリスタルパックに入れ大切に保管してあります。【即ご購入OKです。】迅速丁寧な発送を心がけます。購入前のコメントは不要です。「らくらくメルカリ便」による匿名配送になり送料込みです。売り切りたいためバラ売りは致しかねます。予めご了承ください。また事情により予告なく出品を取り止める場合がございますのでご注文はどうぞお早目にお願い致します。【送料込み!・24h発送‼︎】「スピード発送バッジ」を頂いております。皆様沢山の良い評価ありがとうございます！【こちらの商品もおすすめです】→#ハラボウ即購入OK#全巻#全巻セットまとめ売り#本#コミック／コミック#漫画#青年漫画#少年漫画#少女漫画#西風西風#車
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