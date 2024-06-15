科目試験 2013年～2019年(7年分)

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慶應通信科目試験問題過去問2013年～2019年(7年分)※数年周期で同じ問題が出る傾向があるので過去問対策は重要となります。※他の方が出品されているような改変版ではなく、実際の過去問形式です。※裁断済みですが、中身は書き込みがなく綺麗な状態です。※商品説明を含め類似品のようなものを出品されている方がおられますが、こちらとは無関係です。※写真の状態で発送します。※年度の変更をご希望の方は対応致します。※2011年～2017年(7年分)などにも変更可能です。