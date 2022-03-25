【夏SALE】YOUマガジン（vol.79）本誌＆三浦春馬 40ページSET

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こちらはYOUマガジン（本誌）32ページとYOUマガジンの三浦春馬特集掲載8ページ分（スクラム）の合計40ページのSETです。※本誌については三浦春馬さん表紙＆巻頭特集9ページとなります。1ページA4サイズで紙質もポスター並みに厚いタイプのものです。A4サイズだから市販のラミネーターでラミネートもできる為、長期保存も簡単です。ポスターやスクラップブック用の切り抜き写真、またインタビューがある物は独占インタビュー記事を楽しんでください。＜商品状態について＞新品の商品ですが、紙の印刷物のためシワや状態は様々です。※お安く出品しておりますので価格交渉はご遠慮ください。※写真は掲載イメージです。※複数落札いただいた場合は同梱発送となります。※発送サイズはA4サイズとなります。※傷汚れまた黄ばみがある場合がございます。※発送は雨などにも濡れないように透明なPPフィルムに入れた物を更に中身の見えない封筒に入れて発送いたします。発送連絡から平日3-5日程度で到着いたします。