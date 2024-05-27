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【新品】　バイオハザード2 ニンテンドー64 デッドストック品　未使用　完美品
商品番号 A53854889810
商品名

【新品】　バイオハザード2 ニンテンドー64 デッドストック品　未使用　完美品
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 19,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重なニンテンドー64版のバイオハザード2の出品です。新品のまましまってあったデッドストック品です。湿度管理された場所で保管されていたので写真の通りソフトに錆なしです。また、日焼け等もなく箱にも角かけや凹みもほぼない完美品です。中身確認の際に開封をしたのでほぼ新品として出品させて頂きました。開封する際に、箱に折り目が入らないようにあけたのでシワ等ついていません。詳しくは6枚目の写真をご覧ください。出回っている数が少ない貴重な品であり、なおかつ新品はもう出回らないと思うので是非ご検討くたざい。海外のお客様歓迎します！よろしくお願いします！#ゲーム#アドベンチャー#Nintendo64#Otherresidentevil
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