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チューバ　マウスピース　アレキサンダー　F管用
商品番号 C57457476613
商品名

チューバ　マウスピース　アレキサンダー　F管用
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アレキのF管用マウスピースです。珍しくショートシャンクで、サイズはアメリカンシャンクです。口径は32mmくらいで、スロートボアは7.0mmくらいで、浅めのUカップです。素材は洋白です。音はとにかく明るく発音しやすいです。古いマウスピースだということを知った上で購入をよろしくお願いします。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···上級者
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