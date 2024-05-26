チューバ　マウスピース　アレキサンダー　F管用

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商品詳細
アレキのF管用マウスピースです。珍しくショートシャンクで、サイズはアメリカンシャンクです。口径は32mmくらいで、スロートボアは7.0mmくらいで、浅めのUカップです。素材は洋白です。音はとにかく明るく発音しやすいです。古いマウスピースだということを知った上で購入をよろしくお願いします。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···上級者
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