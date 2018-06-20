Switch 本体＋Joy-Con スマブラ

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商品詳細
2018年12月に購入し、5月まで使用しておりました。他の有機ELのSwitchを買ったので出品します。動作確認済みです。○内容物・Switch本体（SDカードなし）（画面保護シール貼付け済み）・Joy-Con左右（ストラップあり）・大乱闘スマッシュブラザーズソフト（ケースなし）以上です。スマブラはSwitchに挿入した状態で発送する予定です。※中古品であることをご理解ください。完美品をお求めの方はお控えください。今のところバラ売りは考えておりません。即購入可能です質問があればコメントにてお伝えください。#ニンテンドー#任天堂#Nintendo#スイッチ#switch#ジョイコン#スイッチジョイコン#ジョイコン左#ジョイコン右#ジョイコン左#任天堂#ゲーム#GAME#Switch#本体#スマブラ#大乱闘スマッシュブラザーズ
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