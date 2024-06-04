フランク・ザッパ/ロンドン・シンフォニー・オーケストラ vol.1\u00262

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商品詳細
「フランク・ザッパ/ロンドン・シンフォニー・オーケストラvol.1\u00262」定価:￥3398#CD・DVDケント・ナガノ指揮ロンドン・シンフォニー・オーケストラと、エド・マンらザッパ・バンドのメンバーが共演した交響楽の傑作。高い完成度で音楽の芸術性と娯楽性を同時体験できる。
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