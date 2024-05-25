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✨レア 小畑健画集 初版本ポストカード付き
商品番号 I43043876108
商品名

✨レア 小畑健画集 初版本ポストカード付き
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,451 円
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商品詳細

✨レア小畑健画集初版本ポストカード付き大ヒット画集「ヒカルの碁　彩」に続く小畑健画集第二弾。●収録イラスト　120点以上。　「ヒカルの碁　彩」に未収録の「ヒカルの碁」北斗杯編等のイラストをはじめ、他誌でのイラストや描きおろしを含みます。もちろん「DEATH　NOTE」のイラストも豊富に入ります。●「飾れる」フレーム型特製ケース。　イラストを際立たせるための特製ケース。ジャケットは、3枚（両面刷）封入で着せ替え可能。●究極のイラストのための究極のこだわり。　特大B4サイズ。　引き出しピンナップ多数。　イラストのテイストに合わせて、数種類の紙を使用、特殊インクも使い、原画の雰囲気を存分に楽しめます。●小畑絵の秘密に迫る！　掲載イラストへの小畑先生一言コメント、カラー原画ができるまでのメイキングも収録。中古品になりますので細かな傷などはございます。ご了承の上お買い求め下さいませ。※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。状態は画像でご確認ください。傷汚れなど見落としがある場合もありますのでご容赦下さい。美品ですが中古品で自宅にて保管していたものになりますので、ご了承くださいm(__)m⚠️光加減により、写真と実物とで色が違って見える場合がありますが、ご了承ください。気になるようでしたら購入前に確認してください。(なるべく実物の色に近い色に調光はしております。)⚠️御手数ですが、1度プロフィールご確認お願い致します。質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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