✨レア 小畑健画集 初版本ポストカード付き

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✨レア小畑健画集初版本ポストカード付き大ヒット画集「ヒカルの碁 彩」に続く小畑健画集第二弾。●収録イラスト 120点以上。 「ヒカルの碁 彩」に未収録の「ヒカルの碁」北斗杯編等のイラストをはじめ、他誌でのイラストや描きおろしを含みます。もちろん「DEATH NOTE」のイラストも豊富に入ります。●「飾れる」フレーム型特製ケース。 イラストを際立たせるための特製ケース。ジャケットは、3枚（両面刷）封入で着せ替え可能。●究極のイラストのための究極のこだわり。 特大B4サイズ。 引き出しピンナップ多数。 イラストのテイストに合わせて、数種類の紙を使用、特殊インクも使い、原画の雰囲気を存分に楽しめます。●小畑絵の秘密に迫る！ 掲載イラストへの小畑先生一言コメント、カラー原画ができるまでのメイキングも収録。中古品になりますので細かな傷などはございます。ご了承の上お買い求め下さいませ。※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。状態は画像でご確認ください。傷汚れなど見落としがある場合もありますのでご容赦下さい。美品ですが中古品で自宅にて保管していたものになりますので、ご了承くださいm(__)m⚠️光加減により、写真と実物とで色が違って見える場合がありますが、ご了承ください。気になるようでしたら購入前に確認してください。(なるべく実物の色に近い色に調光はしております。)⚠️御手数ですが、1度プロフィールご確認お願い致します。質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。