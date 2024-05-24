機動戦士Zガンダム　劇場版DVD3点セット

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視聴済です。ケースにカスレ傷あります、また、ケースが写真7枚目のように茶色くなっている部分があります、中古品であることご了承ください。OPP袋に入れて、プチプチで梱包し発送します。即購入可です。商品は下記の3点になります。■「機動戦士Zガンダム-星を継ぐ者-('05サンライズ)〈初回のみ特典ディスク付き2枚組〉」池田秀一/飛田展男/富野由悠季定価:￥6000#池田秀一#飛田展男#富野由悠季#CD・DVDTVシリーズ『機動戦士ガンダム』続編『Z』を再構成した新訳版第1弾。1年戦争から7年後の宇宙が舞台で、スペースコロニーに住む少年カミーユを中心にストーリーが展開してゆく。■「機動戦士ZガンダムⅡ-恋人たち-('05サンライズ)〈初回のみ特典ディスク付き2枚組〉」飛田展男/池田秀一/富野由悠季定価:￥6000人気のガンダム・シリーズの、2005年公開映画作品。宇宙世紀0087年、連邦軍と反地球連邦組織の内戦が続いていた。激しい闘いの続くなか、第3勢力である旧ジオン軍の残党、アクシズが動き始め……。■「機動戦士ZガンダムⅢ-星の鼓動は愛-('06サンライズ)〈初回のみ特典ディスク付き・2枚組〉」飛田展男/池田秀一/富野由悠季定価:￥6000アニメ界に多大な影響を及ぼした『ガンダム』シリーズの続編『Z』。富野由悠季監督自らが、再構成しておくる劇場版最終章。TVシリーズとは異なるエンディングを設定。新しい解釈も施された魅力たっぷりの仕上がりとなっている。