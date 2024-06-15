中学聖日記DVD全６巻セット　有村架純　夏川結衣　レンタル品・新品ケース

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片田舎の中学校、年上の婚約者がいながら、１０歳年下の中学生に惹かれていく女教師の禁断の恋を描く。全６巻セット・全１１話収録有村架純 夏川結衣 岡田健史 夏木マリ 友近 吉田羊カラー 本編６１７分 国内正規品 レンタル品、再生確認済み 新品ケース入り値引き交渉お断り・プロフ必読