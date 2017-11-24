貴重】 O Rio de Janeiro リオデジャネイロ ブルースウェーバー ...

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ご覧頂きありがとうございます。★購入時の注意事項★※他サイトでも出品していますので、購入時には質問欄からご購入意思をお知らせ下さいませ。↓下記ハッシュタグにてその他本の出品物もご覧下さいませ。#peacock本■商品情報ORiodeJaneiro/BruceWeberブルース・ウェーバー写真集です。80年代のファッション写真を決定づけ、今なお高い人気と評価を誇るBruceWeber（ブルース・ウェーバー）による写真集。ブルースウェーバーのモノグラフとしては第2作目となる写真集。ウェーバーの人気を決定づけ、多くのファンやフォロワーを生み出した。リオデジャネイロのビーチ、レストラン、ナイトクラブなどを舞台とした明るく美しい作品。■状態状態は並下くらいかと思います。カバーに日焼けによる変色、細かな傷、角が削れている箇所がございます。■注意完璧をお求めの方はご遠慮ください。ご理解ある方のみ入札お願いします。お取引き前にプロフィール欄参照下さいませ。#ブルースウェーバー#ブルースウェバー#BruceWeber#オーリオデジャネイロ#ジョーマッケンナ#ジョーマッケナー