ラブライブ！スーパースター!!1期ブックス全巻購入特典 クレッシェンドゆ・ら

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます。CD取り込みの際に1度開封済み。その後ビニールカバーに入れ、暗室にて保管しております。ご了承いただける方はご検討いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
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