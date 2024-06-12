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続 夏目友人帳 1〈完全生産限定版〉
商品番号 Y86083785065
商品名

続 夏目友人帳 1〈完全生産限定版〉
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 1,640 円
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商品詳細

「続夏目友人帳1〈完全生産限定版〉」神谷浩史/井上和彦/大森貴弘定価:￥6,930ドラマCD、DVDどちらも動作確認できてます。特典のものは全て揃っています。DVD裏にやや傷がありました(画像5枚目)。他パッケージ等に傷汚れ見当たりません。素人保管ですので神経質な方はご購入お控えください。即購入可能です。#神谷浩史#井上和彦#大森貴弘#DVD#限定盤#アニメ緑川ゆきのコミックをアニメ化する『夏目友人帳』の第2シーズン。祖母が遺した“友人帳”を手に、名を奪った妖怪たちにその名を返す日々を送る少年・貴志。妖（あやかし）への理解を深めた彼の、出会いと別れの物語が始まる。
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