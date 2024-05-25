森山大道『Daido Tokyo』洋書 カルティエ財団 大道 東京 2016

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カルティエ財団で森山大道を見る（松井孝予） | 繊研新聞



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洋書。ハードカバーの表紙に薄く汚れあります。洋書のため少しの擦れご了承ください。ページは開き気味の箇所があります。小口に若干傷。展覧会を説明した小冊子付（角少し折れ）。帯付。2016年にフランス・パリのカルティエ・ファンデーションFondationCartierpourl'artcontemporainで開催された「DAIDOTOKYO」展のカタログ。2008年から2015年の間に東京で撮影したカラー作品「TokyoColor」と、2014年夏から2015年春の約半年間で撮影した「DogandMeshTight」からなる作品集。後半の「DogandMeshTight」は黒い紙を用いて印刷。自宅保管であることをご承知おきください。なお、時間の都合により、価格交渉には対応しておりません。どうぞよろしくお願いいたします。DaidoMoriyama