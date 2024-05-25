【希少本】驚異の実用占星学

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商品詳細
驚異の実用占星学(アメリカ占星学教科書)Amazonでも高額が付いている入手困難な占星学本です。アメリカ占星学の中でも人気の第5巻。ホラリーとエレクショナルで「◯◯するのにいい日」など時期を占う具体的な手法が実例とともに解説されています。書き込みなどはなく、各ページも比較的綺麗だと思いますが中古品かつ自宅保管ですので、こだわりの強い方はご遠慮ください。※発送をお急ぎの方はコメントください
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