ベルデン　電源タップ　PS1850

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ベルデンBELDENPS1850オーディオ用電源タップ（125V15A5口）すでに販売終了の型番です。私にはオーバースペックでした。電源コードはありません。パソコン用電源コードが使えるのでテスト用におつけします。