戦姫絶唱シンフォギアGX レンタル落ちDVD全6巻

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商品詳細
上記のDVD全巻セットを出品致します。状態はレンタル落ちですので、ディスクによってはややキズや汚れ等は見受けられますが、問題なく視聴出来ました。●全巻レンタル落ち●本編全13話収録●【声の出演者】悠木碧水樹奈々高垣彩陽南條愛乃日笠陽子茅野愛衣水瀬いのり井口裕香ほか●今回のお取引は写真にございますように、パッケージ(全巻分)とディスクのみで、各巻にレンタルケースは付属しておりません
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