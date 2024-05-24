ポルシェ♡911♡カタログ♡写真集♡ノベルティ

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ポルシェ911のカタログ？写真集？です。歴代の911が載っています。大型ハードカバーの本なので、見応えある一冊です。ポルシェが好きな方、コレクションのひとつとしていかがでしょうか？自宅整理につき、他にもポルシェグッズ出品しています。