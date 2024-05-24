✨貴重 最終値下げ 未開封 SUGA ユンギ 額縁 マスター

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有名なマスター様の展示会で購入しましたが未開封のまま保存していたので出品いたします！後ろに立てる部品があるので棚の上などに飾ったりできます✨此方のマスター様が作成されたグッズは大変人気でこの額縁も販売当初かなり人気で出回りもなく入手困難なお品です（т-т）お取り置き⭕#マスター#マスタニム#BTS#シュガ#SUGA#バンタン#防弾少年団#展示会#グッズ#写真#AgustD#ミンユンギ#ソンムル#誕生日プレゼント#dday#ライブ#チケット#写真#フォト#トレカ#おしゃれ#yoongi#민윤기#ユンギ#ゆんぎ#パネル