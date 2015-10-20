スーパーロボット大戦 ORIGINAL GENERATION電撃スパロボ!

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メディアワークスから2005年〜2009年までおよそ半年に1冊ペースで刊行されていたスーパーロボット大戦OGのムック本「電撃スパロボ！」です創刊号のvol.1からvol.9までの9冊セットです内容は造形村（ボークス）、コトブキヤのOG機体の立体モノ紹介および作例がメインとなり、他にはスパロボのゲーム\u0026アニメ情報、寺田プロデューサー監修によるOG機体解説、コミック（八房龍之助、木村明広、原田将太郎ほか）、ピンナップなど多岐にわたって掲載されています電撃ホビーマガジンの増刊なのでキャラよりもメカ寄りの内容ですピンナップ、ハガキ、通販申込書はすべて切り離さずついています他のページも欠損や書き込みはありません「スーパーロボット大戦ORIGINALGENERATION電撃スパロボ!」定価:￥1800#本#生活／諸芸・娯楽#スーパーロボット大戦#スパロボ#スパロボOG#スーパーロボット大戦オリジナルジェネレーション#スーパーロボット大戦OG#ダイゼンガー#グルンガスト#コンパチブルカイザー#ヤルダバオト#SRX#ガーリオン#サイバスター#ヴァルシオーネR#ディスアストラナガン#アルトアイゼン#ヴァイスリッター