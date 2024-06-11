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洋書　DMC 刺繍　本
商品番号 K87388188512
商品名

洋書　DMC 刺繍　本
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DMC刺繍本洋書内容は写真を参照にしてください。サイン本のようで名前入ってます。(写真10参照)素人の自宅長期保存品です。ご理解頂ける方、ご検討よろしくお願い致します。#洋書#DMC#刺繍
http://narcologia.ru/goods/organization679562.html
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