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商品詳細
DMC刺繍本洋書内容は写真を参照にしてください。サイン本のようで名前入ってます。(写真10参照)素人の自宅長期保存品です。ご理解頂ける方、ご検討よろしくお願い致します。#洋書#DMC#刺繍
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http://narcologia.ru/goods/stage743197.html
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洋書 DMC 刺繍 本-
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