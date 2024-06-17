DESTROSE ★ COMPLETE BEST【新品未開封】

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新品未開封になります。値下げ不可にてお願いします。「CHRONICLES～TheCompleteFlyingcatRecordings～4枚組(3CD+DVD)リマスター収録」#DESTROSE#CD#DVD#限定盤#LOVEBITES#Aldious#Cyntia#BAND_MAID#Marys_blood#FATE_GEAR#CHRONICLES#ベストアルバムDESTROSEの最盛期の幕開けとなった2011年の復活ライヴから10周年となる2021年、国内インディーズレーベルのFLYINGCATRECORDSからリリースした唯一のフルアルバム『デストローズ』をはじめ、ミニアルバム『ザ・プロローグ』と3枚のシングルの収録楽曲をリマスタリングして完全収録した4枚組(3CD+DVD)『クロニクル～ザ・コンプリート・フライングキャット・レコーディングス～』付属のDVDには、ShibuyaO-WESTでのワンマンライヴ16曲にMusicVideo5曲、さらに初のアメリカ公演のドキュメンタリー映像を追加収録。ブックレットには音楽ライターJunKawai氏によるライナーノーツと歌詞の他、収録作品のオリジナルジャケットに加えて、リリース時に各CDショップの購入特典として制作されたアナザージャケットも掲載。まさに永久保存版仕様。