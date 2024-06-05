CHEECH＆CHONG’S フィギュア 2体セット 当時物 コレクション

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東京喰種トーキョーグール SDフィギュアスイングコレクションVol.2 全6種セット 青島文化教材社 ガチャポン

商品No：39510【商品詳細】メーカー /CHEECH＆CHONG’S型番 /フィギュア2体セット付属品 / なしランク /B+/通常レベルの使用感有り(小傷在→写真参考)未開封！CHEECH＆CHONG’Sのフィギュア、2体セットでございます！アメリカでヒッピーカルチャーを代表する70年代後半～80年代後半に掛けて制作された、愛すべき大人気映画のメインキャストフィギュアが入荷！激レア！一押しのオススメ商品でございます！※関東関西以外の方は別途プラス料金がかかりますので、ご購入前にお問い合わせ下さいませ！是非、この機会にどうぞ！！フィギュアを愛し、情熱ある方のお手元に置いて頂ければ嬉しく思います。