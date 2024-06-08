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ポケモンメザスタ　ゴージャススター1弾　ゴージャススター2弾　その他
商品番号 X85482582026
商品名

ポケモンメザスタ　ゴージャススター1弾　ゴージャススター2弾　その他
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···メザスタ写真以外にもスター、星4以下70枚くらいありますゴージャススターから始めたけどあんまり刺さらなくてやめますこれからもメザスタ楽しんでもらえる人に差し上げたいですありがとうございました☺️
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