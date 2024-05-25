廣重名所江戸百景 暮しの手帖社

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商品詳細
定価33000円プラス税●状態：長年日陰の本棚に仕舞われておりました。●カバー：あり・帯あり●ヤケ：あり●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：中身は保存状態は良いと思うのですが、外箱が経年劣化でシミとヤケがあります。詳しいことは分かりませんので写真で判断をお願いします。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。7500→お値下げ7000円
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