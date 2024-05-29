FIRST SOLO CONCERT 1994 佐藤寛之山本淳一赤坂晃佐藤敦啓

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FIRSTSOLOCONCERT1994DVD佐藤寛之 山本淳一 赤坂晃 佐藤敦啓ケースは市販のものに入れ替えてあります。パッケージもケースにあうように端を少し切ってあります。ケースが入れ替えてあるので相場よりお安くしました。即購入OKです。すぐに発送させて頂きます。プチプチのついた封筒に入れて発送させて頂きます。