Mrs. GREEN APPLE / 5 [初回限定盤] [CD+DVD]

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Mrs.GREENAPPLE(ミセスグリーンアップル)5*初回限定盤(CD+DVD)発売日：2020年7月8日品番：UPCH-29363【収録曲】-CD-1.スターダム2.我逢人(がほうじん)3.StaRt4.Speaking5.パブリック6.サママ・フェスティバル!7.IntheMorning8.鯨の唄9.どこかで日は昇る10.WanteD!WanteD!11.Loveme,Loveyou12.アウフヘーベン13.青と夏14.僕のこと15.ロマンチシズム16.インフェルノ17.アボイドノート18.PRESENT(Japanesever.)19.Theater-DVD-・Mrs.GREENAPPLE2014～2019LIVE\u0026FES映像メンバー視聴座談会・Mrs.GREENAPPLE2014～2019LIVE映像・Mrs.GREENAPPLE2015～2019FES映像・アボイドノートMusicVideo・PRESENT（Japanesever.）MusicVideo・TheaterMusicVideo・BehindtheScenesof“5”*特典映像◾︎状態シュリンク包装がされている未開封の状態です。▪︎発送方法商品を緩衝材で包装後、ネコポス(らくらくメルカリ便)で発送させていただきます。その他、ご不明な点がございましたらご質問ください。※値下げ希望のコメントはご遠慮ください。#MrsGREENAPPLE#ミセスグリーンアップル#CD・DVD