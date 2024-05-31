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卒前・卒後教育に役立つ理学療法士育成OJTテキスト
商品番号 T40290584394
商品名

卒前・卒後教育に役立つ理学療法士育成OJTテキスト
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

値下げ不可自宅保管にご理解いただける方に。所々にラインありの為、「やや傷あり」にしています。NCNRでお願いします。「卒前・卒後教育に役立つ理学療法士育成OJTテキスト」有馬慶美/斉藤秀之/平林弦大定価:￥6000#有馬慶美#有馬_慶美#斉藤秀之#斉藤_秀之#平林弦大#平林_弦大#本#自然／医療・薬学・健康
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