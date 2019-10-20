日本教育方法学会『教育方法学研究』

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商品詳細
日本教育方法学会の機関誌です。第12巻から第48巻まで（第18巻は欠）の36冊です。古い巻は、それなりに劣化しています。なお、自己都合ですが、10月末で、出品を取り下げさせていただきます。ご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/sucrose118540.html
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