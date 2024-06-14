本日8日のみお値下げニンテンドー スイッチ本体 あつまれどうぶつの森

2020年購入後、数ヶ月使用しました。【商品名】ニンテンドースイッチ あつまれどうぶつの森セット【同梱品】・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con右・Joy-Con左・Joy-Conストラップ・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・純正箱【状態】動作確認済み液晶保護フィルムありそのまま発送致します。ソフト初期化済により、あつまれどうぶつの森のソフトは無い状態でのお渡しとなりますジョイコン操作OKソフト読み込みOKSDカード認識OKテレビ出力OK機器は全て揃っています。全体的に大きなダメージはありません。ですが、USEDのため細かいキズや多少の汚れはあると思います。神経質な方はご遠慮ください。購入希望の方はコメントください早めの発送を心がけます(.ˬ.)\"値段交渉はお値下げしたばかりなので不可にさせてください(\u003e_\u003c)#スイッチ#ニンテンドーswitch#ニンテンドースイッチ#Nintendoswitch#switch#switch本体#任天堂NintendoSwitchあつまれどうぶつの森セットブランド：任天堂NintendoSwitchパッケージ種類：通常版セット内容：本体色：ホワイト系「N.SWITCH/あつまれどうぶつの森セット」定価:￥3596026999円⇒25500円#ゲーム#本体



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