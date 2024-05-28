ラブandベリー　DSソフト＋カードセット

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商品詳細
家にあるDSでカードリーダー含めて動作確認しました。ソフトとカードリーダー、カード17枚セットです。下のスペシャルカードは、数枚ヨレがあるかもしれませんが、他は割とキレイだと思います。昔遊んでいたものなので、カードリーダーが真っ白ではなかったりしますが、大切に使っていたとは思うので、汚くないと思います！即購入可能です。#ラブアンドベリー #ラブベリー #ラブ\u0026ベリー #カード #平成レトロ #オシャレ魔女ラブandベリー #ラブandベリー #ソフト #DS#dsソフト #DSソフト #カセット #動作確認済 #おもちゃ #ゲーム #昔
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