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ラブandベリー　DSソフト＋カードセット
商品番号 E46159542843
商品名

ラブandベリー　DSソフト＋カードセット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家にあるDSでカードリーダー含めて動作確認しました。ソフトとカードリーダー、カード17枚セットです。下のスペシャルカードは、数枚ヨレがあるかもしれませんが、他は割とキレイだと思います。昔遊んでいたものなので、カードリーダーが真っ白ではなかったりしますが、大切に使っていたとは思うので、汚くないと思います！即購入可能です。#ラブアンドベリー　#ラブベリー　#ラブ\u0026ベリー　#カード　#平成レトロ　#オシャレ魔女ラブandベリー　#ラブandベリー　#ソフト　#DS#dsソフト　#DSソフト　#カセット　#動作確認済　#おもちゃ　#ゲーム　#昔
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