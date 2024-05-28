nct127 サンリオ　ジェヒョン　ポムポムプリン　まとめ売り

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商品詳細
全てトレカ以外揃っています。また、未使用です。・パーティーパッケージ・トレカケース・アクリルスタンド・フォトスリーブセット・ステッカー海外製品のため、傷や汚れ等がある場合がございます。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。水防止、プチプチに包んでダンボールに入れて発送致します。早く売り切りたいため、多少ですがお願い致します。お気軽にお声掛けください。バラ売り不可
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