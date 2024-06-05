2杯目のスープ　かくし絵童話集

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商品詳細
かくし絵童話集 2杯目のスープ今江祥智 文宇野亜喜良 絵写真2枚目 カバー上部に少し折れ傷があります。写真5.6枚目 カバーなしの写真です。写真9.10枚目 pp袋、緩衝材(プチプチ)、薄型の箱で梱包します。
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