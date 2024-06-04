「源氏物語CD」全９巻（CD36枚）

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商品詳細
商品状態1.ケースに多少すりキズあり。2.CDは目立つキズ汚れはありません。3.視聴には問題ありません。商品概要1.「源氏物語」CD全９巻（各巻4枚組 合計CD36枚）2.田辺聖子の源氏物語講演全36回を収録。3.定価51480円
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