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「源氏物語CD」全９巻（CD36枚）
商品番号 H50534863466
商品名

「源氏物語CD」全９巻（CD36枚）
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品状態1.ケースに多少すりキズあり。2.CDは目立つキズ汚れはありません。3.視聴には問題ありません。商品概要1.「源氏物語」CD全９巻（各巻4枚組　合計CD36枚）2.田辺聖子の源氏物語講演全36回を収録。3.定価51480円
http://narcologia.ru/goods/displease964231.html
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