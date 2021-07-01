プレイステーション4 + PSVR プレステ4 コントローラー2つ

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商品詳細
発送の際は2個口になりますので\"らくらくメルカリ便\"は選択できませんでした。よろしくお願い致します。•PS4本体、電源ケーブル、純正コントローラー×2、コントローラー充電ケーブル×2•PSVR本体、カメラ、ケーブル各種(完品)※動作確認済み「PlayStation®4グレイシャー・ホワイト500GBCUH-1200AB02」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥34980SONYCUHJ-16003定価:￥38478#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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