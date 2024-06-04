伝説のインテリアデザイナー倉俣史朗氏　本3冊

伝説のインテリアデザイナー倉俣史朗本3冊と展覧会パンフレット日本を代表するインテリアデザイナー倉俣史朗氏。1999年、京都国立近代美術館にて展覧会が開催された時に足を運びました。感動ものでした！この3冊は、その当時に購入。56歳の若さで亡くなられましたが、自分の宝物として大切にしていた本です。その中の3冊を、お譲りします。ぜひ(^^)かなり(◠‿◠)お値下げしました。最終お値下げです。



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倉俣史朗のデザイン―記憶のなかの小宇宙」展、世田谷美術館にて11/18 ...



室内 No.409 1989年1月 ; No.410 1989年2月 ; No.411 1989年3月 ; No ...



love the life / life : 空間デザイン読本 アーカイブ



室内 No.414 1989年6月 特集 : 天然石を使う(発行者 : 山本夏彦 ; 文 ...