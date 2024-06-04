★世界美術大事典　全６巻セット　美品　貴重　小学館

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【商品の状態】使用状況：ほぼ未使用の美品ですが、第1巻のみケースに凹みがあります。6巻セットで美品は大変貴重です。状態等、写真参照願います。不明点はご質問ください。【商品の説明】発売日は、各巻の初版の情報。出品している本は、1990年１１月１０日初版第２刷発行となります。定価：1巻12,360円*6巻＝74,160円本邦初のオールカラー版豪華美術事典。古今の名作から初紹介の作品まで、図版３０００点以上収録。美術王国イタリアのファブリ・グループを原著に、日本の第一線美術史家の研究成果を加えて完成。絵画・彫刻はもちろん、家具・工芸・庭園・広場・建築・都市など「アートの時代」に応える７，３００項目、索引付き。世界美術大事典〈１〉末吉雄二/日高健一郎/望月一史/森田義之【編】サイズA4判／ページ数425p／高さ31X23cm世界美術大事典〈２〉ギアンダ、ギベルティ、巨石文化の美術、具体芸術、クメールの美術、クラーナハ（父子）、繰形キッチュ、グロピウス、月暦図、ケルト美術、原始美術、建築、後期印象主義、工芸、ゴーガン、国際ゴシック、古典主義、コプト美術、祭壇画世界美術大事典〈３〉絨毯・受難・象徴主義・初期キリスト教美術・ジョット・ジョルジョーネ・新印象主義・新古典主義・新プラトン主義・ステンドグラス・聖書・聖堂・静物画・石棺・占星術・素描・タピスリー・チマブーエ・中国美術・彫刻・ティツィアーノ・庭園など。世界美術大事典〈４〉東南アジアの美術、陶器、東方三博士、都市、ドナテッロ、ドーム、博物館（学）、パッラーディオ、パラッツオ、反宗教改革、パリ、ハルス、バロック、版画、ピエーロ・デッラ・フランチェスカ、ピカソ、ピクチャレスク、ビザンチン美術、美術市場、比例、広場、フィレツェなど。世界美術大事典〈５〉風景画・フォーヴィスム・舞台美術・フランドル美術・ブルネッレスキ・プロポーション・ブロンズ・分離派・ベラスケス・ヘレニズム美術・マニエリスム・マネ・マッキアイオーリ・マヨリカ陶器・ＭＩＲＡ・ミケランジェロ・未来派世界美術大事典〈６〉メソアメリカ美術、木材、モザイク、モネ、様式、預言者、ラッファエッロ、ランゴバルド美術、ル・コルビジュエ、ルネッサンス、ダ・ヴィンチ、レンブラント、ロココ、ロマネスクなど