ポケモンカード　ハイクラスパック VMAXクライマックス　8パック

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ポケモンカード ハイクラスパックVMAXクライマックス 8パック※ポケモンスタンドで購入し、綺麗に保管のちそのままの出品です。ポケモンスタンド購入品ですので、バラパック品。パック外部綺麗な状態です。中身は完全ランダムです。丁寧に梱包してお送り致します⭐︎どうぞよろしくお願い致します。即購入可能です！