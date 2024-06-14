ゲームキューブ　本体　テイルズオブ　シンフォニア　エンジョイプラスパック

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商品詳細
【外箱、説明書完備・動作確認済み】 ※コントローラー、ソフトは欠品になります。【状態】・本体に軽度の小傷、汚れ等はありますが、致命的な外傷はなく、概ね良好なコンディションです。・外箱に多少の擦れ等あり。■除菌クリーニング済みの商品となります。
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