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ゲームキューブ　本体　テイルズオブ　シンフォニア　エンジョイプラスパック
商品番号 Y58530543670
商品名

ゲームキューブ　本体　テイルズオブ　シンフォニア　エンジョイプラスパック
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 26,524 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【外箱、説明書完備・動作確認済み】　　※コントローラー、ソフトは欠品になります。【状態】・本体に軽度の小傷、汚れ等はありますが、致命的な外傷はなく、概ね良好なコンディションです。・外箱に多少の擦れ等あり。■除菌クリーニング済みの商品となります。
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