佐藤健　ANNIVERSARY BOOK

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ご覧いただきありがとうございます。佐藤健さんの30歳を記念して発売されたANNIVERSARYBOOKです。※商品名は4枚目の写真をご覧ください。アミューズ公式サイトにて購入しました。購入後、開封せず保管しておりました。その為、素人保管ではありますが新品未開封とさせていただいております。※一部外のビニール部分がのびているところと少々破れがあります。(写真5、6枚目参照)即購入可能値下げ不可ご購入後にコメントお願い致します。#佐藤健#さとうたける#アニバーサリーブック